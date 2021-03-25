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Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе

15:12 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский траулер "Мелькарт" перевернулся в норвежском Киркенесе. Об этом ТАСС сообщили в Мурманском морском спасательно- координационном центре.

"Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу. Судно сейчас в доке", - сказал собеседник агентства.

В генеральном консульстве России в Киркенесе уточнили ТАСС, что инцидент произошел 24 марта. "На судоремонтном заводе "Кимек" в Киркенесе в ходе спуска траулера "Мелькарт" на погружную площадку дока произошло заваливание судна на правый борт. В результате траулер затоплен наполовину. Находившиеся на борту 12 моряков (все - граждане России) были эвакуированы, пострадавших нет", - отметили там.

В консульстве добавили, что документы моряков остались на борту, им оказывают консульское содействие, решается вопрос о возвращении части экипажа в Россию.

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