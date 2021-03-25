Инфляция в РФ находится на пике, скоро начнет снижаться - Решетников
15:32 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в РФ достигла пика, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении начнет снижаться, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"На сегодняшний момент мы вышли на пик инфляции, у нас еще неделю назад стабилизировалась на уровне 5,8%. Несмотря на то, что по прошлой неделе у нас недельная инфляция [была] 0,2%, если до сотых - 0,18%. За неделю до этого был провал - 0,1%, но, к сожалению, на нем держались и обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна. В то же время, если говорить о годовой инфляции, год к году, мы пошли на снижение - 5,7%", - заявил он.
Решетников добавил, что инфляция в принципе находится на пике и "скорее уже на полке в сторону снижения идем, и дальше рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться".
НОВОСТИ
- 15:12 25.03.2021
- Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе
- 15:12 25.03.2021
- Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
- 15:00 25.03.2021
- ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио
- 14:51 25.03.2021
- Сбер поможет Центру внедрения «Протек» использовать резервные аккредитивы для расчетов с контрагентами
- 14:32 25.03.2021
- Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков
- 14:12 25.03.2021
- Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков
- 14:00 25.03.2021
- В школах Гонконга будут внедрять курсы "патриотического воспитания" - источник
- 13:32 25.03.2021
- Чаще всего преступления в РФ совершают безработные мужчины в возрасте 30-49 лет - Генпрокуратура
- 13:20 25.03.2021
- Принц Гарри стал членом комиссии по борьбе с дезинформацией в СМИ
- 13:05 25.03.2021
- Членов общественного движения Медведчука обвиняют в организации референдума в Крыму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать