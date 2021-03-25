Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев имеет право начать процедуру экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича на Украину после того, как в четверг суд оставил в силе решение об аресте экс-главы государства по делу об узурпации власти. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в своем канале в "Телеграме".

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении. При этом в ведомстве сообщили о своей победе в апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на арест Януковича.