0
0
112
НОВОСТИ

Сенат США впервые утвердил на официальную должность трансгендера

16:12 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Американский Сенат впервые утвердил на официальную должность трансгендера. 46-й Президент США Джо Байден и контролируемый демократами Сенат совершили историю, назначив трансгендерного человека на кабинетную должность — а заместителей секретарей в стране, как и самих секретарей, назначает Сенат.

Из 50-ти республиканцев только двое проголосовали за кандидатуру Рейчел Левайн — это часто голосующие вместе с демпартией центристки Сюзан Коллинз от штата Мейн и Лиза Марковски от Аляски.

Таким образом, 63-летняя Левайн стала самым высокопоставленным трансгендерным чиновником — и первым, кто прошёл утверждение Сенатом. Против назначения Рейчел Левайн широко выступали религиозные группы, а республиканцы критиковали ее не за принадлежность к ЛГБТ-сообществу, а за работу в должности министра здравоохранения штата Пенсильвания.

Заместитель секретаря здравоохранения Рейчел Левайн будет играть ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса, заявил Байден.

В правозащитных организациях приветствовали это назначение.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

17:00 25.03.2021
Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок
0
16
16:32 25.03.2021
Более половины граждан Израиля получили обе дозы вакцины от коронавируса
0
85
16:00 25.03.2021
Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича
0
137
15:32 25.03.2021
Инфляция в РФ находится на пике, скоро начнет снижаться - Решетников
0
186
15:12 25.03.2021
Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе
0
177
15:12 25.03.2021
Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
0
196
15:00 25.03.2021
ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио
0
206
14:51 25.03.2021
Сбер поможет Центру внедрения «Протек» использовать резервные аккредитивы для расчетов с контрагентами
0
205
14:32 25.03.2021
Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков
0
251
14:12 25.03.2021
Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков
0
245

Возврат к списку