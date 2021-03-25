Сенат США впервые утвердил на официальную должность трансгендера

16:12 Источник: Эхо Москвы

Американский Сенат впервые утвердил на официальную должность трансгендера. 46-й Президент США Джо Байден и контролируемый демократами Сенат совершили историю, назначив трансгендерного человека на кабинетную должность — а заместителей секретарей в стране, как и самих секретарей, назначает Сенат.

Из 50-ти республиканцев только двое проголосовали за кандидатуру Рейчел Левайн — это часто голосующие вместе с демпартией центристки Сюзан Коллинз от штата Мейн и Лиза Марковски от Аляски.

Таким образом, 63-летняя Левайн стала самым высокопоставленным трансгендерным чиновником — и первым, кто прошёл утверждение Сенатом. Против назначения Рейчел Левайн широко выступали религиозные группы, а республиканцы критиковали ее не за принадлежность к ЛГБТ-сообществу, а за работу в должности министра здравоохранения штата Пенсильвания.

Заместитель секретаря здравоохранения Рейчел Левайн будет играть ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса, заявил Байден.

В правозащитных организациях приветствовали это назначение. Эхо Москвы