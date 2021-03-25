Сенат США впервые утвердил на официальную должность трансгендера
16:12 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Американский Сенат впервые утвердил на официальную должность трансгендера. 46-й Президент США Джо Байден и контролируемый демократами Сенат совершили историю, назначив трансгендерного человека на кабинетную должность — а заместителей секретарей в стране, как и самих секретарей, назначает Сенат.
Из 50-ти республиканцев только двое проголосовали за кандидатуру Рейчел Левайн — это часто голосующие вместе с демпартией центристки Сюзан Коллинз от штата Мейн и Лиза Марковски от Аляски.
Таким образом, 63-летняя Левайн стала самым высокопоставленным трансгендерным чиновником — и первым, кто прошёл утверждение Сенатом. Против назначения Рейчел Левайн широко выступали религиозные группы, а республиканцы критиковали ее не за принадлежность к ЛГБТ-сообществу, а за работу в должности министра здравоохранения штата Пенсильвания.
Заместитель секретаря здравоохранения Рейчел Левайн будет играть ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса, заявил Байден.
В правозащитных организациях приветствовали это назначение. Эхо Москвы
Новости
- 17:00 25.03.2021
- Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок
- 16:32 25.03.2021
- Более половины граждан Израиля получили обе дозы вакцины от коронавируса
- 16:00 25.03.2021
- Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича
- 15:32 25.03.2021
- Инфляция в РФ находится на пике, скоро начнет снижаться - Решетников
- 15:12 25.03.2021
- Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе
- 15:12 25.03.2021
- Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
- 15:00 25.03.2021
- ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио
- 14:51 25.03.2021
- Сбер поможет Центру внедрения «Протек» использовать резервные аккредитивы для расчетов с контрагентами
- 14:32 25.03.2021
- Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков
- 14:12 25.03.2021
- Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать