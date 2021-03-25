Более половины граждан Израиля получили обе дозы вакцины от коронавируса
16:32 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Министр здравоохранения Израиля объявил, что более половины граждан страны получили обе дозы вакцины от коронавируса. Юлий Эдельштейн написал в «Твиттере», что благодаря этому Израиль побеждает коронавирус.
В стране живут более 9 миллионов человек. Эхо Москвы
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