Более половины граждан Израиля получили обе дозы вакцины от коронавируса

16:32 Источник: Эхо Москвы

Министр здравоохранения Израиля объявил, что более половины граждан страны получили обе дозы вакцины от коронавируса. Юлий Эдельштейн написал в «Твиттере», что благодаря этому Израиль побеждает коронавирус.

В стране живут более 9 миллионов человек. Эхо Москвы