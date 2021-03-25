Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида.

"Прививку (от коронавируса), как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек", - сказал он в четверг на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, отвечая на приглашение посетить Российскую государственную детскую библиотеку в Москве.