Россия с 1 апреля возобновляет регулярное авиасообщение с Германией
17:12 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Германией будет возобновлено с 1 апреля, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.
"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю - и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - уточнили в штабе.
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