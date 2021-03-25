Почти в 100% случаях переболевшие COVID-19 имеют неврологические последствия - Минздрав
17:32 25.03.2021 Источник: Интерфакс
99% переболевших коронавирусом COVID-19 страдают от неврологических последствий: от головной боли, нарушения чувствительности до депрессии, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.
"Неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым днём, с каждым месяцем накапливаются больше и больше, становятся всё злокачественнее, тяжелее - это головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия, - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказала Иванова на пресс-конференции в четверг.
НОВОСТИ
- 18:40 25.03.2021
- Журналисты, деятели культуры и правозащитники потребовали прекратить в колонии давление на Навального
- 18:00 25.03.2021
- В РПЦ предложили наказывать органы опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь
- 17:12 25.03.2021
- Россия с 1 апреля возобновляет регулярное авиасообщение с Германией
- 17:00 25.03.2021
- Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки и будет расширять географию поездок
- 16:32 25.03.2021
- Более половины граждан Израиля получили обе дозы вакцины от коронавируса
- 16:12 25.03.2021
- Сенат США впервые утвердил на официальную должность трансгендера
- 16:00 25.03.2021
- Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича
- 15:32 25.03.2021
- Инфляция в РФ находится на пике, скоро начнет снижаться - Решетников
- 15:12 25.03.2021
- Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе
- 15:12 25.03.2021
- Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать