Почти в 100% случаях переболевшие COVID-19 имеют неврологические последствия - Минздрав

17:32 Источник: Интерфакс

99% переболевших коронавирусом COVID-19 страдают от неврологических последствий: от головной боли, нарушения чувствительности до депрессии, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.

"Неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым днём, с каждым месяцем накапливаются больше и больше, становятся всё злокачественнее, тяжелее - это головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния, вкуса, парестезии, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия, - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказала Иванова на пресс-конференции в четверг.