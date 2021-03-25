В РПЦ предложили наказывать органы опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил на законодательном уровне установить ответственность сотрудников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь.

"Органам опеки и ее представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье. <...> Предлагаю эту ответственность установить законодательно", - процитировали на сайте Церкви в четверг его выступление на слушании в ОП РФ о совершенствовании порядка награждения госнаградами многодетных семей.

Лукьянов отметил, что РПЦ приходилось сталкиваться с необоснованным изъятием детей из семьи. "Это глубокая травма на всю жизнь для всех членов семьи. Ребенка приходится возвращать по суду, но чиновник, который все это затеял, не несет никакой ответственности", - подчеркнул он.