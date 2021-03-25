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Журналисты, деятели культуры и правозащитники потребовали прекратить в колонии давление на Навального

18:40 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Более 150 журналистов, деятелей культуры и правозащитников потребовали прекратить в колонии давление на Навального. Они обратились с открытым письмом к главе ФСИН, генпрокурору и уполномоченному по правам человека. Один из подписавших это письмо, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, сказал "Эху Москвы", что нельзя допустить, чтобы с Алексеем Навальным в колонии расправились.

«На наших глазах разворачивается абсолютно вопиющая история, связанная с Алексеем Навальным, поскольку мы знаем, что к нему не пускают адвокатов, мы знаем, что с его здоровьем происходит не самые приятные вещи, мы знаем, что ему дали статус «склонного к побегу» и из-за этого у него жизнь в колонии превращается в пытку. Поэтому мне и всем остальным, кто подписал это письмо, кажется необходимым обратится с требованием к тем, кто за это отвечает, а это руководители ФСИН, генпрокурор и Уполномоченный по правам человека, чтобы они эту ситуацию исправили. Поскольку на наших глазах человека, которого сперва отравили, а потом арестовали, его пытаются добить в тюрьме», — сказал Дзядко.

Открытое письмо подписали также режиссер Владимир Мирзоев, писатель Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и другие.

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