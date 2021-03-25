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НОВОСТИ

Роскомнадзор не требует предоставлять паспорта для регистрации в соцсетях - ведомство

19:20 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор объяснил принципы работы новой Единой информационной системы (ЕИС) для предоставления согласий на распространение персональных данных: ЕИС не является обязательной для использования. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Подчеркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах", - сказали в пресс-службе.

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