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Отряд кораблей ВМФ РФ не может зайти в Суэцкий канал из-за контейнеровоза, севшего на мель

20:00 25.03.2021 Источник: Интерфакс

Российский корвет "Стойкий" и сопровождающий его танкер "Кола" не могут войти в Суэцкий канал из Красного моря из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given, утверждает сайт OSINT-1, публикующий снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Как сообщал "Интерфакс", контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тыс. тонн под флагом Панамы, 23 марта сев на мель, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

До сих пор судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно пока не удаются. Буксиры в течение двух дней пытаются сдвинуть его.

Ракетный корвет "Стойкий" Военно-морского флота РФ в минувший четверг зашел в порт Судана на Красном море в сопровождении танкера "Кола". В Порт-Судане на Красном море, где побывали корабли, планируется создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Ранее в ходе дальнего похода корабли "Стойкий" и "Кола" заходили в оманский порт Салала для пополнения запасов.

Этот отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря прошлого года.

Он, в частности, провел совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

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