Совет депутатов Тимирязевского района прекратил полномочия Юлии Галяминой из-за ее судимости

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой, осужденной ранее за нарушение правил организации митинга. Об этом журналистам в четверг сообщил ее пресс-секретарь Николай Касьян.

"Совет депутатов Тимирязевского района Москвы 8 голосами - за, и 5 голосами - против проголосовал за лишение Галяминой статуса", - сказал он.