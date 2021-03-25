Совет депутатов Тимирязевского района прекратил полномочия Юлии Галяминой из-за ее судимости
20:40 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет депутатов Тимирязевского района Москвы прекратил полномочия муниципального депутата Юлии Галяминой, осужденной ранее за нарушение правил организации митинга. Об этом журналистам в четверг сообщил ее пресс-секретарь Николай Касьян.
"Совет депутатов Тимирязевского района Москвы 8 голосами - за, и 5 голосами - против проголосовал за лишение Галяминой статуса", - сказал он.
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