21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.