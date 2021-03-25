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Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

21:20 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.

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