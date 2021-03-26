Украина считает Россию «военным противником» - стратегия военной безопасности
09:00 26.03.2021 Источник: Газета.Ru
Украина признала Россию «военным противником», следует из положений утвержденной украинским лидером Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны. Документ опубликован на сайте офиса президента Украины.
«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – указано в украинской стратегии.
Кроме того, Киев рассматривает как главную угрозу на региональном уровне «вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе» якобы в результате действий России.
Ранее сообщилось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Документ предусматривает членство государства в НАТО и готовность Киева к сдерживанию российской «агрессии».
При этом украинская стратегия не предполагает достижения военного паритета с Россией, из-за опасности чрезмерной милитаризации государства и истощения национальной экономики. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 26.03.2021
- В результате катастрофы вертолета в районе Куршского залива погиб человек
- 09:20 26.03.2021
- Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса - глава ЕК
- 09:05 26.03.2021
- На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку радиоактивных отходов
- 22:40 25.03.2021
- Алексей Навальный потребовал прекратить пытку бессонницей - СМИ
- 22:00 25.03.2021
- Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году
- 21:20 25.03.2021
- Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии
- 20:40 25.03.2021
- Совет депутатов Тимирязевского района прекратил полномочия Юлии Галяминой из-за ее судимости
- 20:00 25.03.2021
- Отряд кораблей ВМФ РФ не может зайти в Суэцкий канал из-за контейнеровоза, севшего на мель
- 19:20 25.03.2021
- Роскомнадзор не требует предоставлять паспорта для регистрации в соцсетях - ведомство
- 18:40 25.03.2021
- Журналисты, деятели культуры и правозащитники потребовали прекратить в колонии давление на Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать