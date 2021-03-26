Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса - глава ЕК
09:20 26.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские производители вакцин против коронавируса должны сначала поставлять их в ЕС. Она также напомнила о приоритете контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза.
Ранее ЕК сообщила, что компания что AstraZeneca поставила в ЕС в первом квартале в четыре раза меньше вакцины, чем обязалась по контракту. Эхо Москвы
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