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НОВОСТИ

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса - глава ЕК

09:20 26.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские производители вакцин против коронавируса должны сначала поставлять их в ЕС. Она также напомнила о приоритете контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза.

Ранее ЕК сообщила, что компания что AstraZeneca поставила в ЕС в первом квартале в четыре раза меньше вакцины, чем обязалась по контракту.  Эхо Москвы

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