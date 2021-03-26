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НОВОСТИ

В результате катастрофы вертолета в районе Куршского залива погиб человек

09:32 26.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Спасатели извлекли на поверхность тело бортмеханика вертолёта, упавшего в Куршский залив. Как передает ИФ, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении по факту катастрофы уголовного дела. Вертолет Ка-32 МЧС потерпел крушение в Калининградской обл. при выполнении планового тренировочного полета. Эхо Москвы

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