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НОВОСТИ

Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным

10:05 26.03.2021 Источник: РБК

Американский президент в ходе первой публичной пресс-конференции назвал председателя КНР Си Цзиньпина одним из тех, кто, подобно президенту России Владимиру Путину, думает, что «автократия — это будущий тренд».

«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал президент США.  РБК

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