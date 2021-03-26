Макрон заявил о мировой войне нового типа в условиях пандемии

10:20 Источник: РБК

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует Figaro.

Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».

В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. РБК