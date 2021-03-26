Макрон заявил о мировой войне нового типа в условиях пандемии
10:20 26.03.2021 Источник: РБК
Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует Figaro.
Президент заявил, что Европа «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин».
В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. РБК
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