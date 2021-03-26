Китай ввел ответные санкции против Великобритании
10:32 26.03.2021 Источник: Газета.Ru
Китай ввел ответные санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании, сообщает китайское министерство иностранных дел. Санкции являются ответом КНР на ограничительные меры, введенные британской стороной против Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
«Китай решил наложить санкции на девять британских лиц и четыре организации, которые злонамеренно распространяют ложную информацию», – указано в заявлении китайского МИДа.
Попавшим под санкции британцам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао, их собственность в стране заморожена, а гражданам и учреждениям КНР запрещено с ними сотрудничать.
«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – подчеркивает министерство.
Ранее Великобритания, Канада, Европейский Союз и США ввели санкции против четырех граждан Китая и одной организации в связи с существующим, по мнению указанных стран, нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
22 марта Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза. Газета.Ru
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