0
0
108
НОВОСТИ

Китай ввел ответные санкции против Великобритании

10:32 26.03.2021 Источник: Газета.Ru

Китай ввел ответные санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании, сообщает китайское министерство иностранных дел. Санкции являются ответом КНР на ограничительные меры, введенные британской стороной против Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Китай решил наложить санкции на девять британских лиц и четыре организации, которые злонамеренно распространяют ложную информацию», – указано в заявлении китайского МИДа.

Попавшим под санкции британцам и их ближайшим родственникам запрещен въезд в Китай, в том числе в Гонконг и Макао, их собственность в стране заморожена, а гражданам и учреждениям КНР запрещено с ними сотрудничать.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – подчеркивает министерство.

Ранее Великобритания, Канада, Европейский Союз и США ввели санкции против четырех граждан Китая и одной организации в связи с существующим, по мнению указанных стран, нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

22 марта Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 26.03.2021
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
0
18
11:05 26.03.2021
Правительство с 1 апреля проиндексирует ряд социальных пенсий
0
72
11:00 26.03.2021
Контрольные работы для 9-х классов вместо ОГЭ по выбору пройдут 18-21 мая - Рособрнадзор
0
63
10:20 26.03.2021
Макрон заявил о мировой войне нового типа в условиях пандемии
0
131
10:05 26.03.2021
Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным
0
192
10:00 26.03.2021
Морские грузоперевозки дорожают из-за блокировки Суэцкого канала - Bloomberg
0
169
09:32 26.03.2021
В результате катастрофы вертолета в районе Куршского залива погиб человек
0
201
09:20 26.03.2021
Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса - глава ЕК
0
212
09:05 26.03.2021
На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку радиоактивных отходов
0
226
09:00 26.03.2021
Украина считает Россию «военным противником» - стратегия военной безопасности
0
238

Возврат к списку