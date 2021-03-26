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НОВОСТИ

Контрольные работы для 9-х классов вместо ОГЭ по выбору пройдут 18-21 мая - Рособрнадзор

11:00 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору состоятся 18-21 мая, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки", - говорится в сообщении.

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