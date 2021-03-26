Контрольные работы для 9-х классов вместо ОГЭ по выбору пройдут 18-21 мая - Рособрнадзор
11:00 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору состоятся 18-21 мая, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.
"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая - физика, история; 20 мая - обществознание, химия; 21 мая - география, иностранные языки", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:20 26.03.2021
- Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
- 11:05 26.03.2021
- Правительство с 1 апреля проиндексирует ряд социальных пенсий
- 10:32 26.03.2021
- Китай ввел ответные санкции против Великобритании
- 10:20 26.03.2021
- Макрон заявил о мировой войне нового типа в условиях пандемии
- 10:05 26.03.2021
- Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным
- 10:00 26.03.2021
- Морские грузоперевозки дорожают из-за блокировки Суэцкого канала - Bloomberg
- 09:32 26.03.2021
- В результате катастрофы вертолета в районе Куршского залива погиб человек
- 09:20 26.03.2021
- Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса - глава ЕК
- 09:05 26.03.2021
- На территории АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку радиоактивных отходов
- 09:00 26.03.2021
- Украина считает Россию «военным противником» - стратегия военной безопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать