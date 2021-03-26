Правительство с 1 апреля проиндексирует ряд социальных пенсий
11:05 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4 процента, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
"С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило правительство, - говорится в сообщении. - В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек".
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