Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
11:20 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве. Текст размещен в думской электронной базе.
Обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.
В соответствии с положениями договора, военное сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.
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