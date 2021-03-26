Атака дрона вызвала пожар на нефтяном терминале в Саудовской Аравии
12:00 26.03.2021 Источник: Lenta.ru
На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона. Об инциденте сообщило министерство энергетики страны, передает издание Arab News.
В ведомстве сообщили, что снаряд попал в одно из нефтехранилищ терминала в портовом городе Джизан вечером четверга, 26 марта. В результате инцидента никто не погиб. «Объектом нападения стало не только королевство, но и сам экспорт нефти, стабильность поставок энергоносителей, свобода международной торговли и мировая экономика», — заявил представитель министерства.
Военным также удалось перехватить еще несколько начиненных взрывчаткой дронов, двое из которых пытались атаковать объекты в городах Хамис-Мушаит и Наджран. В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Нападение произошло спустя сутки после того, как Саудовская Аравия предложила решение войны в Йемене, ставшей одним из самых затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке. План предусматривает, что вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — хуситами и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.
Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 13:00 26.03.2021
- У Китая нет цели превзойти США - представитель МИД КНР
- 12:32 26.03.2021
- В России предложили запретить продажу алкоголя покупателям с детьми
- 12:20 26.03.2021
- Трамп считает, что переговоры Китая и США в Анкоридже были унизительными для Вашингтона
- 12:05 26.03.2021
- Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан
- 11:55 26.03.2021
- В России создано новое устройство защищенной передачи данных
- 11:40 26.03.2021
- Искусственный интеллект принесет Сберу более 80 миллиардов рублей чистой прибыли в 2021 году – Герман Греф
- 11:35 26.03.2021
- В Подмосковье достроен деловой комплекс «Два капитана», где разместятся Мособлдума и областные министерства
- 11:32 26.03.2021
- В России выявили 9 167 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 26.03.2021
- Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
- 11:05 26.03.2021
- Правительство с 1 апреля проиндексирует ряд социальных пенсий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать