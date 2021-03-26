В России выявили 9 167 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,16%, следует из данных штаба.
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