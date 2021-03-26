0
0
148
НОВОСТИ

В России выявили 9 167 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,16%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 26.03.2021
У Китая нет цели превзойти США - представитель МИД КНР
0
0
12:32 26.03.2021
В России предложили запретить продажу алкоголя покупателям с детьми
0
67
12:20 26.03.2021
Трамп считает, что переговоры Китая и США в Анкоридже были унизительными для Вашингтона
0
87
12:05 26.03.2021
Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан
0
109
12:00 26.03.2021
Атака дрона вызвала пожар на нефтяном терминале в Саудовской Аравии
0
136
11:55 26.03.2021
В России создано новое устройство защищенной передачи данных
0
127
11:40 26.03.2021
Искусственный интеллект принесет Сберу более 80 миллиардов рублей чистой прибыли в 2021 году – Герман Греф
0
153
11:35 26.03.2021
В Подмосковье достроен деловой комплекс «Два капитана», где разместятся Мособлдума и областные министерства
0
160
11:20 26.03.2021
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
0
174
11:05 26.03.2021
Правительство с 1 апреля проиндексирует ряд социальных пенсий
0
210

Возврат к списку