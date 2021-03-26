В Подмосковье достроен деловой комплекс «Два капитана», где разместятся Мособлдума и областные министерства
11:35 26.03.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«С 5 апреля сюда начнут переезжать наши министерства и ведомства. Прежде всего, это Мособлдума, министерства строительного комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства. Таким образом, мы откажемся от арендуемых площадей и освободим здания, которые мы занимали в Москве. Это позволит быстрее взаимодействовать и эффективнее работать, не придется ездить из Москвы в Красногорск», – сказал вице-губернатор Александр Чупраков.
Административно-деловой центр «Два капитана» представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической 5-этажной пристройкой и 4-этажной подземно-наземной автостоянкой на 800 машин. Он рассчитан на более 3,6 тыс. человек.
В здании использованы самые последние технологии в области интеллектуальных систем, автоматизации и энергоэффективности. Здесь разместится центр обработки данных для телекоммуникационного оборудования и хранения данных Единой инфраструктуры технологического обеспечения правительства Московской области.
В центре есть конференц-зал на 350 человек, большой медпункт с кабинетами невролога, терапевта, стоматологии, хирургии.
«У этого здания непростая судьба. ОАО «МОИТК» начало строительство комплекса еще в 2006 году. В 2009-м преступные действия бывшего министра финансов Московской области Кузнецова привели к банкротству компании, и стройка была заморожена. По поручению губернатора в 2012 году мы обратились с иском в суд о возврате комплекса в собственность Московской области, и в 2013-м в этом споре была поставлена точка, – сказал Александр Чупраков. – Достройка здания была очень непростой, потому что достраивать и что-то переделывать гораздо сложнее, чем строить с нуля. Это был очень кропотливый, серьезный труд. Но в результате все успешно завершилось».
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