Искусственный интеллект принесет Сберу более 80 миллиардов рублей чистой прибыли в 2021 году – Герман Греф
11:40 26.03.2021
Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф оценил экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта в 2021 году в размере 80-85 млрд руб. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания совета альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance).
По словам Германа Грефа, чистый операционный доход Сбербанка от использования искусственного интеллекта в этом году составит 145 млрд руб. «Из них чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей», – сказал он.
По итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка от внедрения искусственного интеллекта составила около 90 млрд руб., притом что прогнозировавшийся ранее уровень составлял 56 млрд руб.
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