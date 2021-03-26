Искусственный интеллект принесет Сберу более 80 миллиардов рублей чистой прибыли в 2021 году – Герман Греф

11:40

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф оценил экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта в 2021 году в размере 80-85 млрд руб. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания совета альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance).

По словам Германа Грефа, чистый операционный доход Сбербанка от использования искусственного интеллекта в этом году составит 145 млрд руб. «Из них чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей», – сказал он.

По итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка от внедрения искусственного интеллекта составила около 90 млрд руб., притом что прогнозировавшийся ранее уровень составлял 56 млрд руб.