В России создано новое устройство защищенной передачи данных

11:55

В России создали новое устройство передачи данных с защитой от киберугроз. Технология позволит государственным учреждениям и компаниям из любых отраслей построить корпоративную сеть за считанные минуты, обеспечить стабильное соединение с региональными филиалами и домашними офисами и защитить передаваемые между ними данные. Это первая разработка класса SD-WAN, поддерживающая отечественные алгоритмы шифрования и включенная в реестр российского программного обеспечения (ПО). Разработчик – компания BI.ZONE.

BI.ZONE Secure SD-WAN трансформирует традиционный подход к построению сети организаций: одно устройство заменяет множество типов сетевого оборудования и включает автоматическое использование различных средств защиты информации. Разработка состоит из двух частей: аппаратной, которая устанавливается в офисах предприятия, и облачной, где происходит управление «железом». Решение позволяет снизить расходы на развертывание и поддержку сети примерно в 2,5 раза, а также сократить затраты на персонал, локальную установку и ручную настройку каждого устройства в отдельности. В масштабах крупных корпораций это десятки миллионов рублей в год.

Всего в стране зарегистрировано почти тридцать тысяч филиалов кредитных организаций, свыше пяти тысяч поликлиник, больниц и лабораторий. Все они обрабатывают персональные данные, которые могут попасть в руки к злоумышленникам. При этом у некоторых компаний могут быть тысячи филиалов, разбросанных по регионам. В результате площадки оказываются в разных условиях: не в каждом регионе есть достаточно специалистов, которые смогут установить и настроить несколько типов сетевого оборудования, обслуживать его и при этом обеспечивать безопасность. BI.ZONE Secure SD-WAN помогает справиться с этими сложностями.

«Фактически мы создали универсальную платформу для организаций, которая объединяет в себе сразу множество сетевых устройств, включая средства защиты информации, – рассказал директор блока управляемых сервисов BI.ZONE Муслим Меджлумов. – BI.ZONE Secure SD-WAN не требует специальных навыков, подключить его к сети компании может любой сотрудник за несколько минут, а его стоимость дешевле почти в три раза по сравнению с традиционными решениями. Мы первые в стране, кто внедрил в данную технологию отечественные алгоритмы шифрования. Благодаря криптографической защите разработка подойдет государственным учреждениям, банкам и другим организациям, которые работают с конфиденциальными и персональными данными или платежной информацией».

Традиционные решения менее устойчивы к сбоям и кибератакам. В случае аварии на любом из установленных устройств выйти в интернет не сможет целый офис, что парализует работу сотрудников на неопределенный срок. Кибератаки чреваты не только финансовыми, но и репутационными потерями. После утечки клиентских данных можно потратить годы на восстановление доверия. BI.ZONE Secure SD-WAN помогает минимизировать цифровые риски и обеспечить стабильность IT-инфраструктуры.

Новая разработка включена в реестр российского ПО, поэтому подходит организациям, которые держатся курса на импортозамещение. Также для некоторых организаций преимуществом будет возможность работать по сервисной модели с аутсорсингом задач по управлению сетевой безопасностью.

BI.ZONE – компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 700 проектов в сфере финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.