Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан
12:05 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций.
"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", - говорится в перечне поручений по итогам встречи.
Также Путин рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и государственных учреждений службы занятости населения регионов, а также ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.
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