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Трамп считает, что переговоры Китая и США в Анкоридже были унизительными для Вашингтона

12:20 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переговоры на высоком уровне между США и Китаем в Анкоридже (штат Аляска) носили для Вашингтона унизительный характер. Таким мнением республиканец поделился в четверг в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"При мне ничего подобного не случалось, - отметил Трамп. - Это настоящее унижение для нашей страны. Просто немыслимо". Таким образом бывший американский лидер ответил на просьбу ведущей прокомментировать состоявшиеся переговоры, на которых, по ее утверждению, представители китайской стороны якобы указывали своим американским визави на наличие в США проблем, связанных с расизмом.

"Мы бы просто ушли [с переговоров], - продолжил республиканец. - Никто никогда не говорил в таком ключе ни с моими представителями, ни со мной лично". "Если бы они себе это позволили, я бы повысил вдвое торговые пошлины, что, наверное, и так стоило сделать", - констатировал Трамп.

На прошлой неделе в Анкоридже состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Переговоры прошли в обстановке разногласий, уже в начале стороны обменялись критическими высказываниями, обвинениями в нарушении дипломатического протокола и этикета. Тем не менее по итогам стороны констатировали проведение конструктивного диалога.

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