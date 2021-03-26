В России предложили запретить продажу алкоголя покупателям с детьми
12:32 26.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России могут запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
По её словам, родители часто покупают спиртное и сигареты в присутствии своих детей. По мнению омбудсмена, это способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции.
Своё предложение Волынец направила главе Минпромторга Денису Мантурову. Говорит Москва
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