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В России предложили запретить продажу алкоголя покупателям с детьми

12:32 26.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России могут запретить продажу алкоголя покупателям с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

По её словам, родители часто покупают спиртное и сигареты в присутствии своих детей. По мнению омбудсмена, это способствует возникновению раннего интереса у несовершеннолетних к данной продукции.

Своё предложение Волынец направила главе Минпромторга Денису МантуровуГоворит Москва

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