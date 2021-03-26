У Китая нет цели превзойти США - представитель МИД КНР
13:00 26.03.2021 Источник: Интерфакс
У Китая нет цели превзойти США, есть только решимость постоянно превосходить себя, заявила на брифинге в пятницу представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Вы еще сказали, Вашингтон не может допустить, чтобы Китай превзошел США. Цель Китая - не превзойти США, а постоянно превосходить самого себя, становясь лучше", - сказала Хуа Чуньин, комментируя заявление президента США Джо Байдена, который пообещал не допустить превращения Китая в самую могущественную страну мира.
Представитель МИД КНР добавила, что Китай и США - две крупнейшие экономики мира и неудивительно, что при переплетении интересов между ними возникает соперничество. Главное, чтобы это была здоровая конкуренция, а не борьба не на жизнь, а на смерть, отметила Хуа Чуньин.
Байден накануне заявил, что не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.
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