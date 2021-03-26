Россияне по-прежнему предпочитают хранить средства в рублевых вкладах - ЦБ РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне по-прежнему предпочитают хранить накопления именно на рублевых вкладах, несмотря на активный переток средств на фондовый рынок. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

"Важным фактором является больший переток граждан в инструменты фондового рынка. Действительно, эту тенденцию банкам нужно учитывать - растущую конкуренцию с альтернативными источниками сбережений. <…> На графике у меня показаны запасы на начало года. Здесь видно, что самые большие столбцы - это рублевые вклады. По-прежнему население предпочитает именно их", - сказала она.

По данным Банка России, на фоне низких банковских ставок население в 2020 году все больше вкладывало средств в ценные бумаги. Как ранее сообщала Мосбиржа, количество физлиц, имеющих брокерские счета, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Так, в прошлом году на Мосбиржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Данилова также отметила, что в 2020 году происходил переток средств граждан из валютных вкладов в иностранные ценные бумаги.

"Сокращались валютные вклады в банках. Люди вкладывались в иностранные акции, в облигации. Эта тенденция тоже проявляется. Граждане диверсифицируют свои инвестиционные портфели. Достаточно существенные объемы направляют на иностранные фондовые рынки", - добавила она.

При этом глава департамента ЦБ отметила, что пока накопленные объемы незначительны, и регулятор не видит каких-либо угроз для девалютизации. "Мы видим, что ситуация примерно постоянна. Примерно 20-21% всех сбережений - это валютные инструменты. А остальное - это рубли. Так что граждане доверяют рублям", - резюмировала Данилова.