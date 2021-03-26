В «Совете матерей» назвали методы поиска неплательщиков алиментов нерабочими
13:20 26.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В «Совете матерей» назвали нерабочими методы поиска неплательщиков алиментов среди россиян. Существующих сегодня мер воздействия на бывших супругов, отказывающихся содержать несовершеннолетних детей, недостаточно.
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Эксперт уточнила, что внимание президента к проблемам родителей-одиночек исправит ситуацию.
«Я считаю, что если уж президент посмотрел в сторону родителей-одиночек, сейчас точно тут начнётся правильное движение. Вероятно, решится совершенно неразрешимый вопрос с алиментами. Сейчас, конечно, их [неплательщиков алиментов — прим. ГМ] ищут уже все вместе, с факелами, коллекторами. Мужчин, которые не платят алименты, за границу не выпускают, права у них отбирают, уголовные дела против них заводят, но что-то как-то, видите, не работает. Ну, отобрали права, от этого деньги-то не появились [у родителя, воспитывающего ребёнка — прим. ГМ]».
Сегодня Владимир Путин поручил разработать программу дополнительной поддержки матерей-одиночек. Этот вопрос должны рассмотреть Госдума и власти регионов. Срок исполнения поручения — до 15 мая, сообщается на сайте Кремля. Как ожидается, дополнительная поддержка будет оказана и в том случае, если второй родитель не выплачивает алименты.
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