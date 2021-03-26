Новый санкционный "список Навального" стал бы "полным абсурдом" - Песков
13:32 26.03.2021 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексей Навального были бы абсурдны.
На вопрос, ожидают ли в Кремле нового санкционного "списка Навального" Песков сказал: "Санкции - это то, чего нужно ожидать. Это то, к чему нужно быть готовым. Тем более, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее постоянство".
"Но в данном случае какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских осужденных были бы полным абсурдом", - заявил Песков.
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