Новый санкционный "список Навального" стал бы "полным абсурдом" - Песков

13:32 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексей Навального были бы абсурдны.

На вопрос, ожидают ли в Кремле нового санкционного "списка Навального" Песков сказал: "Санкции - это то, чего нужно ожидать. Это то, к чему нужно быть готовым. Тем более, что санкционные устремления наших оппонентов приобретают все большее постоянство".

"Но в данном случае какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских осужденных были бы полным абсурдом", - заявил Песков.