В Кремле считают недопустимой насильственную демократизацию мира

14:12 Источник: Интерфакс

В Кремле воздержались от ответа на вопрос, какое из государств мира президент РФ Владимир Путин относит не к демократическим, подчеркнули недопустимость навязывания политического устройства другим странам.

"Каждая страна является такой, какой ее определяет ее народ. Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему - недопустимо. Это российское мировоззрение на международные дела", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "есть целая группа стран, которая считает это не только не недопустимым, а, наоборот, обязательным процессом - насильственной демократизацией мира". "При этом в этих странах не хотят видеть то, что они называют демократией, во всех странах это совершенно разные системы (...)", - заметил представитель Кремля.

На вопрос, есть ли какая-то страна, которую Путин считает недемократической, Песков ответил: "Столько выступлений и заявлений Путина на этот счет (...) Я не буду ничего называть".

Комментируя последнее заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются сторонниками автократии, считая, что это будущий тренд, а демократия в новом мире не работает, Песков сказал: "Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине, и в этом плане, действительно, мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны".

Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают против такой демократизации.

"Ошибка заключается в том, что, если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая и является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Россия, заметил он, всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран.