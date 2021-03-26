В Кремле считают недопустимой насильственную демократизацию мира
14:12 26.03.2021 Источник: Интерфакс
В Кремле воздержались от ответа на вопрос, какое из государств мира президент РФ Владимир Путин относит не к демократическим, подчеркнули недопустимость навязывания политического устройства другим странам.
"Каждая страна является такой, какой ее определяет ее народ. Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему - недопустимо. Это российское мировоззрение на международные дела", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что "есть целая группа стран, которая считает это не только не недопустимым, а, наоборот, обязательным процессом - насильственной демократизацией мира". "При этом в этих странах не хотят видеть то, что они называют демократией, во всех странах это совершенно разные системы (...)", - заметил представитель Кремля.
На вопрос, есть ли какая-то страна, которую Путин считает недемократической, Песков ответил: "Столько выступлений и заявлений Путина на этот счет (...) Я не буду ничего называть".
Комментируя последнее заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются сторонниками автократии, считая, что это будущий тренд, а демократия в новом мире не работает, Песков сказал: "Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине, и в этом плане, действительно, мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны".
Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают против такой демократизации.
"Ошибка заключается в том, что, если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая и является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Россия, заметил он, всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран.
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