Парламент Молдавии принял декларацию о несогласии с роспуском по требованию президента
14:32 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием президента страны Майи Санду распустить действующий состав законодательного органа в текущей политической ситуации. Как информирует пресс-служба парламента, заявление было принято на пленарном заседании в пятницу.
"Хотим выразить свое несогласие с роспуском парламента, учитывая, что предусмотренные конституцией возможности для утверждения правительства и разблокирования политического кризиса не были исчерпаны", - говорится в тексте декларации.
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