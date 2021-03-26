Парламент Молдавии принял декларацию о несогласии с роспуском по требованию президента

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием президента страны Майи Санду распустить действующий состав законодательного органа в текущей политической ситуации. Как информирует пресс-служба парламента, заявление было принято на пленарном заседании в пятницу.

"Хотим выразить свое несогласие с роспуском парламента, учитывая, что предусмотренные конституцией возможности для утверждения правительства и разблокирования политического кризиса не были исчерпаны", - говорится в тексте декларации.