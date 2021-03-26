В РФ начали прибывать иностранные тургруппы

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Россию начали прибывать первые иностранные тургруппы. Это путешественники из Египта, ОАЭ, отмечаются бронирования из Индии. Как сообщили в АТОР, пока это будут индивидуальные туристы, семьи и мини-группы по 10-20 человек.

В основном они едут в Москву, где посещают музеи Кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по метро. При этом индийские туристы предпочитают комбинированные программы «Москва плюс Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа и Петропавловской крепости. Говорит Москва