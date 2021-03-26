Украина обвинила замкомандующего ЧФ РФ в подстрекательстве к госизмене украинских военных

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины предъявили обвинение заместителю командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России, базирующемся в Севастополе, в подстрекательстве украинских военных к государственной измене.

"Предъявлено обвинение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

Украинское следствие заявляет, что в период с 20 по 25 марта 2014 года "подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены [...]. При этом он обещал мгновенное повышение зарплаты и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия". Имени замкомандующего ЧФ РФ украинская генпрокуратура не называет.