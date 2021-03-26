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В Италии в 2020 году зарегистрированы минимальная рождаемость и рекордная смертность

16:32 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный уровень рождаемости и рекордная смертность в послевоенные годы зарегистрированы в Италии в 2020 году. Согласно распространенным в пятницу данным национального статистического агентства (ИСТАТ), в прошлом году родилось почти на 16 тыс. меньше детей, чем в 2019 году, тогда как смертность увеличилась более чем на 17%.

В 2020 году, когда в Италии началась пандемия коронавируса нового типа, скончалось на 112 тыс. человек больше, чем в 2019 году. По данным на 31 декабря 2020 года население страны сократилось на почти 384 тыс. человек до 59 257 566, что на 0,6% меньше, чем в начале того же года.

Всего в прошлом году на фоне 404 тыс. новорожденных скончались 746 тыс. жителей. Большее отрицательное соотношение было зарегистрировано в стране лишь в 1918 году, когда свирепствовал испанский грипп, ставшей причиной смерти примерно половины из 1,3 млн человек, скончавшихся в тот год.

Локальная вспышка вызываемого коронавирусом нового типа заболевания началась 20-21 февраля 2020 года на севере Италии. С начала пандемии число инфицированных достигло 3 464 543, из которых 2 794 888 выздоровели. Всего скончались от последствий коронавирусной инфекции 106 799. Большинство из них - люди старшего возраста, страдавшие другими патологиями.

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