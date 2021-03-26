При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По предварительным данным, действия неустановленных злоумышленников привели к столкновению двух поездов в Египте, в результате которого погибли и пострадали более ста человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном Управлением железных дорог страны.

По его данным, в пятницу во время следования одного из составов по маршруту Луксор - Александрия неизвестные сорвали стоп-кран в поезде, вслед за чем он остановился. В это время сзади его нагонял другой поезд по маршруту Асуан - Каир, машинист которого не смог вовремя затормозить, после чего и произошла авария. Как указали в управлении, уже создана техническая комиссия, которая займется расследованием произошедшего. Ранее глава Минтранса Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов двух локомотивов.

При столкновении опрокинулись и были сильно повреждены два последних вагона первого состава и тепловоз догнавшего его второго. Заблокированными в искореженном металле оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь которым поспешили оказавшиеся поблизости местные жители. На место были направлены порядка 60 карет скорой помощи.

По последним данным, жертвами трагедии стали 32 человека, еще 91 пострадал. Соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, который поручил соответствующим ведомствам принять все необходимые меры для расследования инцидента и предоставить адекватную компенсацию родственникам жертв. Египетский лидер также пообещал, что "кто бы ни спровоцировал аварию, он получит заслуженное возмездие".