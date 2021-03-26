Путин рассказал о возможностях комплекса "Авангард"
17:12 26.03.2021 Источник: Интерфакс
Боевой блок российского стратегического комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал Путин в пятницу на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.
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