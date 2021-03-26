Заммэра Ефимов: Москва выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке

17:10

Фото Комплекса экономической политики и

имущественно-земельных отношений Москвы

Впервые за 10 лет Москва выходит на рынок заимствований. Однако она будет выпускать облигации федерального займа (ОФЗ) только на выгодных для себя условиях, подчеркнул заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

На 2021 год бюджетом Москвы запланирован выпуск облигаций на сумму до 396 млрд руб. Средства от их размещения будут направлены на финансирование главных инфраструктурных проектов города, которые выгоднее финансировать за счет займов, чем замораживать.

Интерес инвесторов к выпуску столичных облигаций высок. Это позволяет Москве ориентироваться на наиболее благоприятные для себя условия, отметил заммэра: «Москва выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка. Москва финансирует через займы проекты развития города, все текущие расходы покрываются собственными доходами».

Часть облигаций получит статус «зеленых». Со средств от их реализации будут финансироваться проекты, нацеленные на улучшение экологической ситуации в городе. Например, на строительство Большой кольцевой линии метро и приобретение электробусов.

Планируемый выход Москвы на российский рынок облигационных займов – ожидаемое и ответственное событие, так как облигации Москвы станут ориентиром по субфедеральным и муниципальным заимствованиям, отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.