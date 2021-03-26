Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой
17:40 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два истребителя МиГ-31 впервые в истории Военно-морского флота России пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, доложил в пятницу главком ВМФ РФ Николай Евменов президенту Владимиру Путину.
"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнены <...> полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал Евменов.
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