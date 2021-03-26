Подведены итоги конкурса «Учитель будущего»

17:42

В Санкт-Петербурге прошел финал первого всероссийского профессионального конкурса педагогических команд «Учитель будущего». Всего нем приняли участие 10 тыс. команд из 85 регионов России, в которые объединились около 39 тыс. педагогов. В финал пробились 99 коллективов и 44 субъектов.

«По итогам участия 30 команд из 19 регионов Российской федерации и всех федеральных округов были объявлены победителями конкурса. Что очень приятно, 10% из этих 30 команд, а именно три команды, это команды из Москвы», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

С таким же результатом конкурс завершили Санкт-Петербург и Чеченская республика. Больше всего команд-победителей – четыре – выставила Свердловская область.