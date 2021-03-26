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НОВОСТИ

Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»

17:48 26.03.2021

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Фото Дениса Трудникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустил первую электронно-вычислительную машину российской сборки компании «DEPO Computers». Новая ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащенном российским процессором «Эльбрус».

«Мы находимся на предприятии, которое изготавливает отечественную вычислительную технику, оно конкурентоспособно и отвечает всем современным требованиям. Я общался сегодня с инженерами – это молодые и очень подготовленные ребята 25, 35, 40 лет, закончившие лучшие вузы нашей страны, они дают достойный результат. Это стало возможно при активной поддержке правительства, Минпромторга, это очень серьезное партнерство, которое в 24-м году уже позволит нам работать на вычислительной технике с отечественными процессорами и она будет очень высокого качества», – отметил губернатор.

Компания «DEPO Computers» – лидер в ИТ-отрасли, она занимает 1-е место среди российских производителей серверов. В Красногорске – одно из флагманских предприятий муниципалитета, здесь работает около 400 высококвалифицированных специалистов.

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Фото Дениса Трудникова
«Наращивать темпы удается за счет человеческого капитала. Мы очень нацелены на развитие своих собственных компетенций, ресурсов, – рассказал гендиректор компании Дмитрий Черкасов. – Месяц назад мы получили заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Планируем это активно развивать, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить наших госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости».

Компания «DEPO Computers» внесена в список системообразующих организаций России в отрасли «Радиоэлектронная промышленность». В прошлом году она поставляла технику в рамках федеральной программы по оснащению рабочих мест Минздрава по всей стране, в этом - планируется участие в программе Минпросвещения РФ по оборудованию школ. Программно-аппаратные комплексы также установлены во всех территориальных подразделениях Федеральной налоговой службы, в том числе в ЦОД ФНС России в Дубне, в Пенсионном фонде России, а также в коммерческих учреждениях.

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