Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»
17:48 26.03.2021
|Фото Дениса Трудникова
«Мы находимся на предприятии, которое изготавливает отечественную вычислительную технику, оно конкурентоспособно и отвечает всем современным требованиям. Я общался сегодня с инженерами – это молодые и очень подготовленные ребята 25, 35, 40 лет, закончившие лучшие вузы нашей страны, они дают достойный результат. Это стало возможно при активной поддержке правительства, Минпромторга, это очень серьезное партнерство, которое в 24-м году уже позволит нам работать на вычислительной технике с отечественными процессорами и она будет очень высокого качества», – отметил губернатор.
Компания «DEPO Computers» – лидер в ИТ-отрасли, она занимает 1-е место среди российских производителей серверов. В Красногорске – одно из флагманских предприятий муниципалитета, здесь работает около 400 высококвалифицированных специалистов.
|Фото Дениса Трудникова
Компания «DEPO Computers» внесена в список системообразующих организаций России в отрасли «Радиоэлектронная промышленность». В прошлом году она поставляла технику в рамках федеральной программы по оснащению рабочих мест Минздрава по всей стране, в этом - планируется участие в программе Минпросвещения РФ по оборудованию школ. Программно-аппаратные комплексы также установлены во всех территориальных подразделениях Федеральной налоговой службы, в том числе в ЦОД ФНС России в Дубне, в Пенсионном фонде России, а также в коммерческих учреждениях.
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