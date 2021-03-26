В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восьмой внук появился у короля Швеции Карла XVI Густава . Единственный сын шведского монарха Карл Филип вновь стал отцом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба королевского двора.



"У принца Карла Филипа и принцессы Софии сегодня, в пятницу, 26 марта родился сын <...>. Роды прошли в госпитале Дандерюд в Стокгольме ", - говорится в пресс- релизе. Вес новорожденного - 3 220 граммов, рост - 49 сантиметров.



Принц Карл Филип присутствовал при родах. "Мы так счастливы и благодарны за то, что в нашей семье появился третий сын. Мы и два его старших брата ждали этого дня", - отметил он.



Младший сын принца Карла Филипа - седьмой в очереди на трон. После того, как в 1980 году был изменен порядок престолонаследия - упразднено преимущество по мужской линии - наследной принцессой стала старшая дочь короля Виктория. Следом за ней идет ее дочь Эстель и сын Оскар, четвертый - принц Карл Филип, пятый и шестой - его сыновья Александр и Габриэль.



Еще трое внуков шведского короля - дети младшей дочери принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нила.







