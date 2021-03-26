В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой
18:25 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У принца Карла Филипа и принцессы Софии сегодня, в пятницу, 26 марта родился сын <...>. Роды прошли в госпитале Дандерюд в Стокгольме ", - говорится в пресс- релизе. Вес новорожденного - 3 220 граммов, рост - 49 сантиметров.
Принц Карл Филип присутствовал при родах. "Мы так счастливы и благодарны за то, что в нашей семье появился третий сын. Мы и два его старших брата ждали этого дня", - отметил он.
Младший сын принца Карла Филипа - седьмой в очереди на трон. После того, как в 1980 году был изменен порядок престолонаследия - упразднено преимущество по мужской линии - наследной принцессой стала старшая дочь короля Виктория. Следом за ней идет ее дочь Эстель и сын Оскар, четвертый - принц Карл Филип, пятый и шестой - его сыновья Александр и Габриэль.
Еще трое внуков шведского короля - дети младшей дочери принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нила.
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