0
0
121
НОВОСТИ

В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин

19:20 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна помогать другим странам в создании систем информационной безопасности, в том числе предоставлять им соответствующие технологии. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности.

По его словам, серьезное внимание следует уделить налаживанию практического сотрудничества в обеспечении глобальной информационной безопасности. Поле для партнерства здесь исключительно широкое, уверен глава российского государства. Это в том числе обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований, пояснил он.

"Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнерам, в построении систем информационной безопасности. Надо предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления", - указал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 26.03.2021
В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава
0
20
19:30 26.03.2021
По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта
0
121
18:25 26.03.2021
В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой
0
197
17:48 26.03.2021
Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»
0
298
17:42 26.03.2021
Подведены итоги конкурса «Учитель будущего»
0
247
17:40 26.03.2021
Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой
0
308
17:12 26.03.2021
Путин рассказал о возможностях комплекса "Авангард"
0
381
17:10 26.03.2021
Заммэра Ефимов: Москва выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке
0
257
17:00 26.03.2021
При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек
0
255
16:42 26.03.2021
Вассерман бесплатно обучит всех желающих мыслить, как игроки интеллектуальных игр
0
297

Возврат к списку