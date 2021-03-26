В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин
19:20 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, серьезное внимание следует уделить налаживанию практического сотрудничества в обеспечении глобальной информационной безопасности. Поле для партнерства здесь исключительно широкое, уверен глава российского государства. Это в том числе обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований, пояснил он.
"Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнерам, в построении систем информационной безопасности. Надо предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления", - указал российский лидер.
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