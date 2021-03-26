В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна помогать другим странам в создании систем информационной безопасности, в том числе предоставлять им соответствующие технологии. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности.



По его словам, серьезное внимание следует уделить налаживанию практического сотрудничества в обеспечении глобальной информационной безопасности. Поле для партнерства здесь исключительно широкое, уверен глава российского государства. Это в том числе обмен опытом и совместное реагирование на компьютерные инциденты, подготовка кадров, проведение научных исследований, пояснил он.



"Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнерам, в построении систем информационной безопасности. Надо предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления", - указал российский лидер.



