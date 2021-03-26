0
0
0
НОВОСТИ

В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава

20:30 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года. Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 26.03.2021
По вопросу роспуска парламента Санду представит свою позицию 29 марта
0
121
19:20 26.03.2021
В создании систем информационной безопасности Россия должна помогать другим странам - Путин
0
127
18:25 26.03.2021
В восьмой раз король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой
0
197
17:48 26.03.2021
Андрей Воробьев запустил первую ЭВМ российской сборки компании «DEPO Computers»
0
298
17:42 26.03.2021
Подведены итоги конкурса «Учитель будущего»
0
247
17:40 26.03.2021
Два МиГ-31 впервые в истории ВМФ РФ пролетели над Северным полюсом с дозаправкой
0
308
17:12 26.03.2021
Путин рассказал о возможностях комплекса "Авангард"
0
381
17:10 26.03.2021
Заммэра Ефимов: Москва выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке
0
257
17:00 26.03.2021
При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек
0
255
16:42 26.03.2021
Вассерман бесплатно обучит всех желающих мыслить, как игроки интеллектуальных игр
0
297

Возврат к списку