В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава
20:30 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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