В ближайшие один-два года часть ограничений из-за пандемии останется - эксперт Минздрава

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года. Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".



"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.



