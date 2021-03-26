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Стабильности в Закавказье мешает активность США и НАТО в регионе - МИД РФ

21:20 26.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-политическая активность США и НАТО в Закавказье является одним из факторов, обусловливающих необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом, с другой. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Российская, абхазская и югоосетинская стороны призвали сконцентрировать усилия на решении главной задачи Женевских дискуссий - обеспечения прочной и надежной безопасности на Южном Кавказе. Россия и ее союзники исходят из того, что достижение этой стратегической цели невозможно без заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом, с другой", - отметили в министерстве.

"Именно эта практическая мера стала бы весомым вкладом в создание стабильной и безопасной обстановки в приграничье и в регионе в целом. Императивность такого документа продиктована в том числе возросшей военно-политической активностью США и НАТО в Закавказье, включая планы форсированной интеграции Грузии в Организацию Североатлантического договора", - подчеркнули в МИД.

25-26 марта в Женеве прошел 52-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.



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